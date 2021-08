Boxe olympique: Il a perdu sur les cartes et a remporté l’or avec un énorme KO au dernier tour

in

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont pris fin, mais ils ont sans aucun doute eu des moments épiques, comme ceux dont nous nous souvenons dans cette note. Le dernier jour de boxe qui s’est déroulé sur le ring de Kokugikan Arena, la définition de la médaille d’or des poids moyens chez les hommes a été expérimentée.

Le Brésilien Hebert Conceicao Sousa a atteint le troisième et dernier tour avec les cartons le déclarant perdant face à l’Ukrainien Oleksandr Khyzhniak. La seule alternative qu’il avait pour inverser le combat et remporter la médaille d’or était d’éliminer l’Européen et il l’a fait de manière spectaculaire.

Avertissement

Il a d’abord porté plusieurs coups sur le corps de l’Européen et a également frappé trois fois le menton de son rival. Mais le point culminant de son œuvre d’art est venu avec 1 minute et 39 secondes pour aller. Là, il a trouvé un trou dans la garde de l’Ukrainien et l’a renversé avec un pied gauche mortel.

Avec l’aimable autorisation de : @FinoYossen

« Ce n’était pas une surprise pour moi d’être champion olympique car il y a tellement de gens qui travaillent avec moi et je ne peux que les remercier pour leur soutien. Je savais qu’il serait un grand adversaire, très coriace, mais aussi très sale. Ça tape beaucoup sur la nuque et j’ai aussi commencé à me salir”a déclaré le Brésilien dans une note avec GloboEsporte.

Publicité