Boxe : Oscar de la Hoya quitte l’hôpital après avoir subi des complications du Covid-19

De La Hoya a dû annuler son match contre Belfort/AP

Oscar de la hoya a remporté le premier tour contre Covid-19 après avoir été hospitalisé pour une maladie grave causée par le virus et Vous devez maintenant effectuer une récupération à la maison.

Les l’ancien champion du monde de boxe a commencé à publier des vidéos dans les réseaux sociaux dans les premiers instants où il a été mis au lit parce que la saturation en oxygène est tombée au niveau recommandé et elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas respirer.

Pepe Gmez, un ami de Scar de la Hoya, a déclaré à TUDN qu’il “Golden Boy” est sorti ce week-end de la clinique dans laquelle il a été hospitalisé pour un diagnostic de maladie grave due au Covid-19.

“Samedi, j’ai eu une communication avec le président de Golden Boy, avec Erick Gmez, samedi soir. Il m’a dit qu’ils déchargeaient Oscar pour qu’il soit dimanche chez lui. Il a laissé ce qu’ils appellent une image critique de Covid à une image stable, l’intervention d’oxygène n’est plus nécessaire, il était saturé 98-99″.

L’homme d’affaires avait un combat convenu pour ce 11 septembre prochain contre Vito Belfort dans l’un des retours les plus attendus de l’année, mais Oscar de la Hoya a dû annuler le combat car il ne pouvait arriver en bon état. optimale pour le combat. Et maintenant, il doit être chez lui à Los Angeles pour poursuivre sa convalescence.

“Vous vous sentez un peu allongé, fatigué, avec des douleurs musculaires, Mais avec les analgésiques et le traitement qu’il prend, il est déjà chez lui à Los Angeles. D’accord, stable et doit être entre 15 et 20 jours à la maison s’occuper de sa famille, ne pas contaminer ses enfants et se reposer”, a conclu Pepe Gmez.