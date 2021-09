Boxe : Oscar de La Hoya révèle avoir été victime de viol à l’âge de 13 ans

Oscar de la Hoya déclare qu’il a subi un viol et l’a réprimé pendant des années. PA

cicatrice de la hoya Il revient à la boxe ce 11 septembre et aura comme rival Vitor Belfort. Pour l’ancien champion du monde, plusieurs raisons l’ont poussé à remettre les gants et le duel représente une opportunité de fermer différentes portes.

Lors d’une interview pour le LA Times,De la Hoya a déclaré ses intentions de clore dignement sa carrière pgile. Il a également rappelé que sa vie a été beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît et que le point de rupture a été la lutte contre Manny Pacquiao en 2008.

“Je le fais pour moi. Il y a des portes qui ne se ferment jamais, qui sont ouvertes depuis que je suis enfant. Une fois que vous êtes à la retraite, une fois que vous ne faites pas ce que vous aimez, il y a un grand vide », a-t-il déclaré.

Quant aux multiples problèmes qu’il a rencontrés au cours de sa carrière de boxeur et de son enfance, le médaille d’or à Barcelone 92 Il affirme avoir trouvé refuge dans la drogue et l’alcool. Il a même avoué qu’il n’avait pas eu la bonne préparation devant Manny Pacquiao, où Il a affirmé avoir bu pendant des semaines avant le combat.

“De l’intérieur, ça me brûle. Je ne pouvais pas avoir cette fermeture avec les coups que Pacquiao m’a donnés. Quand il était le Golden Boy, il le faisait pour « tout le monde ». Mes enfants. Tous les fans. Je n’ai jamais arrêté de penser, mec, et moi ? Comment est-ce que je veux que ce soit comme ça ?”

Pendant son temps en tant que boxeur, De La Hoya a souligné qu’il était chargé de supprimer les souvenirs douloureux de sa vie; parmi eux l’antécédent d’un viol alors qu’il était mineur.

“J’ai été violée à 13 ans par une femme, une femme plus âgée. Fondamentalement, à cet âge, j’ai perdu ma virginité à cause d’un viol. j’étais en Hawaï dans certains tournois. Il avait plus de 35 ans”, a-t-il avoué à ce sujet.

Il a également déclaré avoir eu des difficultés à faire face à ces problèmes pendant son adolescence et des années plus tard : “Vous le supprimez, vous réprimez tout et vous vivez la vie du Golden Boy. Mais ensuite vous voyez qu’il est toujours là. Je n’y ai jamais pensé, je n’ai jamais réfléchi à la façon dont mes sentiments étaient, réagissaient ou traitaient ; jusqu’au jour où il sort et comment gérez-vous tout cela. Vous essayez d’oublier, vous vous noyez dans l’alcool. C’était très traumatisant » ; spécifique.