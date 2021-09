Boxe : Oscar de La Hoya testé positif au Covid et Evander Holyfield pour être son remplaçant pour combattre Vitor Belfort

Evander Holyfield prend la place d’Oscar de la Hoya pour le combat du 11 septembre. PA

L’Américain, Oscar de la hoya, testé positif au Covid-19 donc il ne pourra pas disputer le combat avant Vitor Belfort. Le combat a attiré l’attention car ce serait le retour de l’ancien boxeur sur les rings. La dernière fois que vous avez eu un rôle professionnel C’était en 2008 contre Manny Pacquiao.

Cependant, le combat car Vitor Belfort est toujours debout car c’est Evander Holyfield qui remplace De La Hoya. Le boxeur de 58 ans a combattu pour la dernière fois en 2011 et avait récemment évoqué son envie de revenir sur le ring.

Belfort par rapport à Holyfield a été plus actif dans le monde des combats, a pratiqué le MMA et s’est même battu en 2018 pour l’UFC. Le boxeur de 44 ans arrive donc à un meilleur moment.

Jusqu’à présent, le combat n’a pas été officialisé, car il reste encore un dernier obstacle et c’est Commission sportive de l’État de Californie approuver le combat. Dans le cas où il a un feu vert, cela peut être fait dans l’état de Floride.

Le combat sera convenu pour le 11 septembre, donc le retour d’Oscar de la Hoya dans le monde de la boxe devra attendre encore quelques mois.

“Je voulais que vous entendiez directement de moi que malgré le fait d’être complètement vacciné, J’ai contracté le Covid et je ne pourrai pas combattre le week-end prochain. La préparation de ce retour a été tout pour moi au cours des derniers mois et je tiens à remercier tout le monde pour leur énorme soutien. Je suis actuellement à l’hôpital pour recevoir des soins et je suis sûr que je serai de retour sur le ring avant la fin de l’année. Que Dieu vous bénisse tous et prenez soin de vous”, a posté le Golden Boy sur Instagram, accompagné d’une vidéo de l’hôpital.