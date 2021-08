Boxe : “Pacquiao n’a aucun intérêt pour un combattant de MMA, il veut les meilleurs combattants”

in

Le Philippin reviendra sur le ring ce 21 août / AP

Manny Pacquiao est de retour sur le ring lorsque le 21 août, il affronte Errol Spence Jr., à Las Vegas. Certaines rumeurs suggéraient même que le boxeur philippin voulait se battre avec Conor McGregor, mais Freddie Roach, l’entraîneur du multi-champion, a déclaré que le boxeur n’avait aucun intérêt à combattre un non-boxeur..

“Ce sport [de MMA] c’est un peu différent, ce n’est pas de la boxe. Manny n’a aucun intérêt à combattre un combattant MMA, veut se battre avec les meilleurs boxeurs qui existent “, a déclaré Roach à The Sun, en raison de la prétendue information que le neuf fois champion de boxe dans huit catégories différentes tenait à affronter McGregor pour l’été de cette année.

Roach a également précisé : “S’il ne peut pas être à ce niveau en boxe, alors il ne veut pas boxer. Il prendra sa retraite et, espérons-le, deviendra président de son pays. S’il y a un autre combat après cela, ne soyez pas McGregor,“Jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de mots de Manny Pacquiao qui possède 71 combats professionnels, 62 d’entre eux étaient des victoires pour le Philippin et il n’en a perdu que sept au cours de sa carrière dans le ring.

Face à l’esprit de compétition du gaucher philippin, Roach a poursuivi : « Ne pas être un gars d’un autre sport. Manny et Georges St-Pierre sont amis et ainsi de suite, mais les sports ne font pas bon ménage. Je veux voir une bonne boxe et c’est ce que vous obtenez de Manny Pacquiao. Il se bat toujours contre les meilleurs “.

Manny Pacquiao n’est pas considéré comme un favori pour le combat qui aura lieu à la T-Mobile Arena, principalement en raison du fait que Errol Spence est l’actuel champion poids welter de la Fédération internationale de boxe et du World Boxing Council, il a également remporté 27 combats d’affilée dont 21 par élimination directe et a 11 ans de moins que Pacman Pacquiao, àJe sais que s’il gagne, ce sera l’un des grands retours de l’histoire de la boxe et c’est pourquoi Freddie Roach a lancé des mots en allusion aux boxeurs qui se battent actuellement avec des combattants d’arts martiaux mixtes.