Boxe : Pacquiao ne méprise pas Ugas : “Il y a 20 ans j’étais Ugas, je le prends aussi au sérieux que Spence”

Manny Pacquiao ne méprise pas Ugas car sa grande pause est survenue de la même manière en 2002. .

Après ne plus avoir combattu depuis juillet 2019, Manny Pacquiao revient sur le ring samedi. Une belle performance était attendue pour son retour, avant Errol Spence, mais l’Américain a subi un décollement de la rétine Cela l’a forcé à trouver un remplaçant quelques semaines après l’émission.

Entrez Yordenis Ugs à la place, quelqu’un qu’ils ne méprisent pas parce que Pacquiao a connu une opportunité similaire au début de sa carrière, lorsqu’il était le remplaçant pour combattre Lehlo Ledwaba, qui était invaincu jusque-là.

« Il était en forme car il avait combattu aux Philippines et a commencé à travailler avec Freddie. J’étais à un jour de rentrer à la maison quand ils m’ont proposé le combat. J’étais très excité. C’était ma chance, il n’y avait aucune chance que je la rate. Travaillez avec Freddie tous les jours jusqu’à la pesée et c’est ainsi que nous avons appris à nous connaître. Ugs est dans une situation similaire. J’ai été entraîné pour un combat plus intense dans mon propre rôle, alors soyez prêt à saisir cette opportunité. Je sais ce que ressent Ugs car il y a 20 ans, j’étais Ugs. Je ne le prends pas pour acquis. Je le prends aussi au sérieux que j’ai pris Errol Spence “a déclaré le Philippin à l’issue de son entraînement lundi, dans des propos repris par Boxing Scene.

En 2002, Pacquiao a combattu le 28 avril avec Foijan Prawet et le 23 juin a eu lieu le combat entre Ledwaba et Enrique Sánchez pour le titre poids plume, mais Sánchez a été blessé. L’IBF a commencé à chercher un rival et ils ne l’ont pas trouvé avant d’aller à la porte de Pac-Man, le troisième prétendant.

“Ce qui a favorisé Manny contre Ledwaba, c’est qu’il était inconnu en Amérique., donc il y avait l’élément de surprise. Je ne me souviens pas que Sanchez ait été considéré comme un adversaire difficile, donc je suppose que Ledwaba se préparait pour un tel rival. OU ALORSIls n’ont visiblement pas fait leurs devoirs pour se préparer à Manny, quelle fortune pour nous et j’ai appris de ce combat que nVous ne méprisez jamais un rival. Manny n’a jamais. Il donne son maximum chaque jour au camp et respecte chaque adversaire qui est assez courageux pour entrer sur le ring avec lui », a déclaré Freddie Roach.

“Je ne vais pas faire la même erreur que Ledwaba a commise avec moi. J’ai la même soif de gagner. Je vis pour ça. J’ai eu un excellent camp d’entraînement et je suis bien préparé. Je veux montrer à tout le monde, en particulier Yordenis Ugs, que je suis toujours là. Mon titre a été donné à Ugs. Ce n’est pas comme ça qu’on devient un champion. Vous le gagnez à l’intérieur du ring. Nous nous battrons pour le titre. C’est la bonne façon de couronner un champion”, a ajouté Pacquiao.