Boxe: Pacquiao sur le racisme envers les Américains d’origine asiatique: « Combattez avec moi à la place »

Pacquiao envoie un message sur les attaques à la communauté asiatique

La communauté asiatique traverser une période assez difficile aux États-Unis lors de l’enregistrement d’un grand nombre d’attaques contre lui et ces abus ont déjà été rapportés dans les médias. Il y a quelques jours, des manifestants à New York ont ​​manifesté devant le bureau du procureur du district de Manhattan après avoir poignardé un homme asiatique près du quartier de Chinatown.

L’une des plus grandes attaques contre cette communauté a été lorsqu’un homme du Queens Il a qualifié une femme d’origine asiatique et américaine de « virus chinois » et a craché sur son fils. « Ce sont des attaques aléatoires. Nous demandons qu’il soit reconnu que ces crimes se produisent », a déclaré l’un des militants de la marche au NY Times.

Face à ces situations, l’un des meilleurs boxeurs asiatiques et de l’histoire, Manny Pacquiao, a été l’un des défenseurs de la communauté asiatique bien qu’il l’ait fait avec deux messages très différents. D’une part, le pgil veut mettre fin à la haine envers les Asiatiques et dit: « Nous avons une couleur dans notre sang! Arrêtez de discriminer. AMOUR ET PAIX POUR TOUS! ». Mais d’un autre côté, il a également attaqué les assaillants et partagé une affiche avec la légende: « Combattez-moi à la place. »

« Pacman » n’est pas seul dans cette lutte contre le racisme. Des étoiles comme LeBron James, Chiney Ogwumike, Naomi Osaka, Jeremy Lin, Dwyane Wade, Trae Young et la NFL Players Association Ils ont également dénoncé des abus contre toute la communauté asiatique.