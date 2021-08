Boxe : Pacquiao vs Ugs : Horaire, comment et où regarder le combat pour le titre WBA en direct à la télévision

Comment regarder en ligne le combat entre Manny Pacquiao et Yordenis Ugs ? / PA

Manny Pacquiao monte à nouveau sur un ring après deux ans d’inactivité en boxe participer au championnat des poids welters de la World Boxing Association que Yordenis Ugs possède et à défendre pour la première fois après l’avoir remporté pour sa vacance.

Le Philippin devrait affronter le Cubain car Errol Spence a subi un décollement de la rétine qui a été détecté après un examen de routine lors d’un examen de la Nevada Athletic Commission qui a contraint la lutte pour la Fédération internationale de boxe et la Fédération internationale de boxe à s’arrêter. qui défendra contre Manny Pacquiao.

Comme le veut la tradition, chez MARCA Claro, nous vous donnerons les détails les plus pertinents sur la confrontation entre Manny Pacquiao et Yordenis Ugs via notre site Web, avec des articles et des notes en ce moment afin que vous puissiez profiter d’une grande expérience.

Les deux boxeurs seront en tête d’affiche du panneau d’affichage pour cette Samedi 21 août au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada à 20 h 00 Central, 21h00 Est et 18h00 Pacifique sur le sol américain.

La confrontation peut être visionnée en direct via la chaîne ESPN dans une grande partie de l’Amérique latine, mais dans le cas des États-Unis, le signal se fera via Pay Per View sur Fox Sports.

Le Pacman arrive comme un favori des bookmakers malgré ses 42 ans de l’âge et deux ans de retraite temporaire. Avec 62 combats gagnés, sept défaites et deux nuls Il est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire, d’autant plus qu’il a remporté neuf titres dans huit divisions différentes.

Champion du monde actuel de la World Boxing Association, le Cubain de 35 ans a 26 victoires et quatre défaites en tant que professionnel, bien qu’il ait eu un long parcours dans le domaine amateur, qui l’a même fait débuter à un âge tardif : 25 ans. Il a également un style orthodoxe qui pourrait compliquer la garde gaucher du Philippin.

Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas | Titre mondial WBA wlter

Mark Magsayo contre Julio Ceja | Titre international poids plume WBO

Carlos Castro contre Oscar Escandon | Poids plume

Victor Ortiz contre Robert Guerrero | Poids de l’eau

Frank Martin contre Ryan Kielczweski | Poids léger

Jos Valenzuela contre Esteban Snchez | Poids léger

John Dato contre Ngel Contreras | Poids plume

Steven Torres contre Justin Rolfe | Poids lourd

Burley Brooks contre Cameron Séville Rivera | Poids super moyen