Boxe : qui est Tyron Woodley, le prochain adversaire de Jake Paul ?

L’ancien champion sera le test le plus difficile jusqu’à présent pour le youtuber AP

Dans la frénésie des youtubeurs contre les combattants d’arts martiaux mixtes, le prochain en ligne est Tyron Woodley qui affrontera Jacques Paul le prochain 28 août

Mais qui est Tyron Woodley?, voici un bref aperçu de la vie de ce gladiateur.

Tyron est un lutteur qui a étudié à l’Université du Missouri, où il a réussi à être Tous américains en 2003 et 2005. En 2009, il a commencé sa carrière professionnelle en tant que combattant de Arts martiaux mixtes et après deux combats, il a été signé par la société Strikeforce, la plus importante à l’époque dans le sport.

La première étape de “L’élu“C’était écrasant avec 10 victoires consécutives, sa première défaite est allée jusqu’à juillet 2012, quand il a perdu dans la lutte pour le titre vacant Strikeforce à Nate Marquardt.

Après ce combat son arrivée au UFC 2 février contre Jay Hiéron qu’il a vaincu par KO, depuis lors, il a combattu 16 combats dans la promotion, devenant un champion poids welter en battant Robbie avocat à l’UFC 201. En tant que monarque, il a réussi quatre défenses du titre des 170 livres, avant de le perdre avec Kamaru usman.

C’était la première des quatre défaites consécutives qu’il a subies lors de ses derniers matchs, donc sa continuité dans la promotion a été remise en question.

Son record professionnel est de 19 victoires. (7 par KO, 5 par soumission et 7 par décision) ; 7 défaites (2 par KO, 1 par soumission et 4 par décision) et un match nul.