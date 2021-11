Boxe : Roberto Durn défend Canelo et laisse un message dur à Juan Manuel Mrquez

Canelo Ivarez. PA

Il n’y a pas longtemps, Juan Manuel Mrquez, ancien boxeur, a critiqué la carrière qu’il avait Sal lvarez, et a clairement indiqué qu’il n’était pas l’un des meilleurs de l’histoire de la boxe en Mexique. Maintenant la légende Roberto ‘Stone Hands’ Durn s’est positionné pour défendre Canelo.

En interview pour le média « Vous ne pouvez pas jouer à la boxe », le channel a commenté : « Pour moi, il est envieux, pourquoi la boxe n’y entre-t-elle pas? C’est juste de l’envie. Je ne connais Canelo que par téléphone, il m’a été présenté par vidéo. Il est arrivé au Panama et nous avons très bien parlé et je l’ai salué. Il est sorti du ring et m’a salué. Personne n’est une pièce d’or qui plaira à tout le monde. Quiconque dit du mal de Canelo, c’est parce qu’il est envieux, Canelo est de bonnes personnes pour moi ».

De plus, il a expliqué : « Si vous le regardez, Canelo a gagné plus d’argent que Chvez et plus de titres que Chvez. Nous ne disons pas non à Chvez. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui à 90 ou 99% c’est Canelo, Chvez est déjà passé de mode. Durn est passé de mode. «

Pour compléter, Durn penser à l’idée que lvarez J’envisageais de me battre dans le poids de croisière, peu de temps après l’atteinte de ses objectifs récents : « Je le vois bien, comme il ne peut plus faire un autre poids, il va monter, il ne sera pas lent, il sera le même et le coup de poing va devenir plus fort », fermé.