Boxe: Ryan Garca annule son combat avec Javier Fortuna et suscite des soupçons sur sa santé

Ryan Garca annonce sa sortie du combat contre Javier Fortuna. AP

le Le retour de Ryan Garcia devra attendre. Le champion de Sceptre à action légère WBC Il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il ne pourra pas prendre le lutte contre Javier Fortuna de l’été pour des raisons de santé.

Grâce à Instagram, Garcia a mentionné qu’il préférait se concentrer sur sa santé et son bien-être personnels avant de retourner sur le ring, bien qu’il n’ait pas précisé la cause exacte de sa décision.

“Je sais que cette nouvelle peut être décevante pour certains de mes fans, mais aujourd’hui j’annonce que je me retire de mon combat le 9 juillet. En ce moment, il est important de surveiller ma santé et mon bien-être. J’ai décidé de prendre un peu de temps pour me concentrer à devenir une version plus forte de moi-même. J’espère être de retour bientôt et j’ai hâte de revenir sur le ring quand je serai en meilleure santé. Je veux remercier Dieu, ma famille, mes médecins et ceux qui me soutiennent », a-t-il écrit sur instagram.

Garcia vient de devenir champion en janvier, quand il a battu Luke Campbell par KO, et de là sa renommée grandit. À différentes occasions, ils l’ont mis en relation avec des rivaux tels que Manny Pacquiao et Gervonta Davis, mais le WBC lui a donné la défense obligatoire de son titre contre le dominicain, Fortuna.

Garca avait dit à des occasions précédentes que faire face à Fortuna serait un revers dans sa carrière, mais à la fin il a dû l’accepter pour garder le titre, c’est pourquoi son Cette décision soulève davantage de questions sur sa santé chez ses adeptes.

Il y a quelques mois, Le roi a parlé de sa santé mentale, où il a révélé qu’il vit dans l’anxiété et la dépression, une situation qui pourrait être la principale raison de se retirer, car il n’a pas mentionné toute blessure physique ou montré quoi que ce soit sur ses réseaux sociaux dans lesquels il est très actif.