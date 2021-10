Boxe : Ryan Garca se fait opérer de la main droite avec succès et menace : « Maintenant j’ai le danger dans les deux mains »

Ryan García a publié le déroulement de sa convalescence pour 2022 / @ RyanGarcia

Ryan Garca est loin du retour après avoir subi une blessure à la main droite qui l’a forcé à décliner son match contre Joseph Daz. Le boxeur a posté une photo sur les réseaux sociaux à propos de le succès qu’il a eu au bloc opératoire et apprécié le soutien reçu.

Le combattant de l’équipe Canelo a annulé sa participation au combat du 27 novembre contre « Jo-Jo Daz » parce que j’ai subi un blessure lors d’une séance de sparring et devra continuer en reprise au moins jusqu’au début 2022. N’oubliez pas que Ryan Garca n’avait pas combattu depuis janvier 2021 lorsqu’il a battu Luke Campbell dû au fait que fait valoir qu’il souffre de troubles mentaux être exclu du ring pendant un certain temps.

Garcia a perdu le sceptre léger du World Boxing Council et voulait trouver une opportunité pour repartir pour le championnat de sa division et maintenant il laisse des doutes sur les conditions dans lesquelles se fera son retour, d’autant plus que Joseph Daz a 32 victoires, 15 KO et une seule défaite, mais il a le titre intérimaire qui a battu Javier Fortuna le 9 juillet dernier.

Ryan Garca en a profité pour dire que « L’opération a été un succès. Merci pour votre soutien, je suis très heureux », sur une photo montrant une cicatrisation sur sa main droite alors que le boxeur est sur une civière d’hôpital.

Juillet dernier, Programme Golden Boy Promotions contre Ryan Garca contre Javier Fortuna en juillet dernier et le jeune de 23 anseclin arguant qu’il souffre d’anxiété et a mis en pause un record de 21 victoires avec 18 KO dans une course qui n’a pas encore vu la défaite.