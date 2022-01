Boxe : Ryan Garca se lasse de Pitbull Cruz : « J’en ai marre de lire tes interviews quand il y a un contrat en attente »

Ryan Garcia défie Isaac Cruz de signer le contrat. PA

Ryan Garcia Il attend de revenir sur le ring après 2021 compliqué. Le boxeur américain a défié Isaac ‘Pitbull’ Cruz d’être son premier rival de l’année, mais il a refusé de signer l’accord.

Pitbull a regardé dans le ring malgré sa chute décision unanime contre Gervonta Davis Début décembre, cela a immédiatement conduit au défi du roi d’affronter le combattant mexicain.

Depuis lors, les deux combattants ont fait diverses déclarations, quelque chose qui a fatigué Ryan Garcia et l’a fait voir sur son compte Twitter, où il a assuré que le Mexicain est celui qui ne signe pas le contrat.

J’en ai marre de lire tes interviews quand tu as un contrat qui t’attend »

« Allez Isaac Cruz, tu as dit que j’ai une mâchoire de verre sur laquelle je me concentre uniquement sur Ig, Vous saurez de quoi je suis fait une fois que vous aurez signé ce contrat. J’en ai marre de lire tes interviews alors que tu as un contrat qui t’attend. »

Viens Isaac Cruz, tu as dit que j’avais le menton de verre, que je ne me concentre que sur Ig, tu sauras de quoi je suis fait une fois que tu auras signé ce contrat fatigué de lire tes interviews alors que tu as un contrat qui t’attend. ? RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 4 janvier 2022

Ryan a mentionné qu’il est prêt après s’être remis de la opération sur la main qui a souffert à la mi-2021 et que son objectif est d’achever Isaac Cruz.

« Faites taire le bruit et je sais qui je suis. 25-0 c’est le but. La première étape consiste à amener Isaac Cruz à se battre et à arrêter de perdre du temps. Venant d’un gars qui dit que me battre dans mon jardin va sûrement prendre beaucoup de temps. »

Les négociations entre les deux combattants ont avancé, bien qu’il n’y ait toujours pas de date ni de lieu pour que les deux montent sur le ring.