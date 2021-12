Boxe : Ryan Garcia accepte le défi de combattre Pitbull Cruz

Ryan Garcia appelle au combat contre Pitbull Cruz en 2022. @RyanGarcia

La grande performance du combattant mexicain Isaac ‘Pitbull’ Cruz dans son combat contre Gervonta Davis lui a valu de se mettre dans le collimateur des plus grands, tel est le cas de Ryan Garcia.

Le membre de l’équipe Canelo a réagi aux propos de Cruz, qui a noté : « Il est libre de s’exprimer comme il veut, je n’ai rien à dire sur lui en dehors du ring. Tout ce que vous avez à faire est d’appeler mon promoteur et de me dire où signer, et j’irai dans le patio de sa maison me battre avec lui sans problème. »

Compte tenu de cela, Le roi Ryan a d’abord posé la question sur son compte Twitter pour savoir si les fans voulaient voir ce combat en 2022 et quelques minutes plus tard sur son Instagram, il a accepté le défi.

#garciacruz 2022? https://t.co/Ya6YGFjCUi ? RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 11 décembre 2021