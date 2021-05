Boxe: Ryan Garcia brise le silence sur sa dépression: “Je souffre beaucoup émotionnellement”

Ryan Garca n’a pas combattu Javier Fortuna après avoir souffert de dépression et d’anxiété. AP

Ryan Garca a décidé d’annuler sa défense pour le titre WBC contre Javier Fortuna après avoir révélé qu’il souffrait de dépression et de problèmes d’anxiété. Après le message émis par le combattant mexicain américain, les critiques et les questions n’ont pas attendu dans les réseaux sociaux; cependant récemment le combattant Il a publié un message dans lequel il a assuré qu’il continuait de recevoir de l’aide à cet égard.

À travers une histoire sur Instagram, Garcia a souligné tous les opposants qui l’avaient accusé d’avoir simulé une maladie pour se sortir du procès. Il a également souligné qu’il continuait de faire un effort important pour surmonter ses problèmes.

«Je vois beaucoup de gens parler de ce qu’ils pensent de moi. Je me bats tous les jours et je souffre beaucoup émotionnellement. Si quelqu’un a souffert d’anxiété et de dépression à des niveaux élevés elle sait que le simple fait de sourire et d’agir comme si les choses vont bien ne signifie pas qu’elles le sont “; commenta le combattant.

De même ‘King Ryan’ a commenté que sa dépression n’est pas due à des problèmes avec sa famille: «J’écris ceci sous le choc et je souffre davantage. Je ne vais rien faire pour essayer d’être heureux. Je ne passe pas seulement une mauvaise journée. Non, je n’ai aucun problème avec aucune des personnes de ma vie. c’est arrivé. Et à toutes les autres personnes qui disent que je m’en sers pour sortir de mon combat, je ne voulais pas abandonner de l’argent pour ma famille … “; il ajouta.

En revanche, avant son combat contre Billy Joe Saunders, son partenaire d’entraînement Canelo Lvarez a envoyé un message de soutien à Garca et a assuré qu’il comprend la situation pour laquelle il a décidé de ne pas se battre pour l’instant.