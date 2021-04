Boxe: Ryan Garcia charge Conor McGregor: “Il ne sait pas boxer, il va mettre cent mille dollars pour ne pas assommer Jake Paul”

Ryan Garca critique Conor McGregor et parie contre lui.

Ryan Garca le sait un match entre Conor McGregor et Jake Paul serait frappant, même s’il est tout à fait sûr que le Le combattant irlandais ne pourra pas assommer YouTuber, puisqu’il affirme qu’il n’est pas un si bon boxeur.

Dans une interview avec SportsJOE, Le champion poids léger intérimaire WBC a discuté du combat de Conor avec Floyd Mayweather en 2017, et il a mentionné que sa défaite était due à ne pas savoir comment boxer.

«Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Quand j’ai vu Conor combattre Mayweather. Conor ne peut pas boxer. Il ne peut pas boxer. “

Malgré ses critiques, Garca pense que s’il accepte le défi avec Jake Paul ce serait un combat plus égal.

“Si Conor était intelligent, Il demanderait à Jake Paul d’entrer dans l’Octogone avec lui. Si vous êtes la plus grande star, vous devriez le faire car Conor n’est pas si bon qu’un combattant à mon avis. Pouvez-vous apporter des améliorations? Bien sûr, tout le monde peut. Combien pouvez-vous Ne les. Il monte à nouveau sur le ring avec quelqu’un de bon, il ne va pas gagner. Ce n’est tout simplement pas. Je pense que lui et Jake Paul, s’ils apportent le même combat que celui qui a amené Floyd contre Jake Paul, c’est plus compétitif, je vous le promets. “

Les déclarations de Garcia sont allées plus loin et même Je parie que The Notorious ne pourrait pas assommer Jake.

«Je vais mettre cent mille dollars dans ce qu’il ne peut pas assommer Jake Paul. Vous pouvez l’écrire dès maintenant. Il mettra cent mille dans ce qu’il ne peut pas assommer Jake Paul. Allez-vous gagner? Peut-être. Bien que ne pas l’assommer. “