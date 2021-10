Boxe: Ryan Garcia chauffe le prochain combat avec Joseph ‘JoJo’ Daz: “Il va se faire mettre KO”

Ryan Garcia maintient une victoire invaincue de 18 combats et déjà avec un titre léger / @ RyanGarcia

Ryan garca est convaincu que combattre Joseph ‘Jojo’ Daz d’ici la fin de l’annéeEh bien, vous donnez avant OOscar de la Hoya a mentionné que les préparatifs de combat sont en cours. Alors le Mexicain-Américain a déjà commencé par les provocations en mentionnant que son rival serait mis KO.

Le joyau de la boxe internationale compte avec 18 matchs gagnés par élimination directe en 21 victoires tout au long de sa courte carrière. N’oublions pas qu’après une dépression, le boxeur a préféré raccrocher ses gants provisoirement, son retour serait donc l’un des plus attendus en 2021.

Garcia a combattu la dernière fois en janvier 2021 lors du KO qu’il a donné à Luke Campbell, Médaillé olympique et maintenant à la recherche de son prochain adversaire via Golden Boy Promotions et le joueur de 23 ans a déclaré à TMZ Sports que le duel est à “95 pour cent” assuré après plusieurs pourparlers entre les équipes des pugilistes.

“Il va se faire éliminer (Joseph ‘Jojo’ Daz). Tôt ou tard, ils le rattraperont d’un tir, et il n’a vraiment pas une bonne défense.”

Daz, pour sa part, a un bilan de 35 victoires et une seule chacun. Il détient également le titre intérimaire des poids légers du Conseil Mondial de Boxe, à égalité avec les autres championnats poids plume qu’il a déjà remportés comme la Fédération internationale de boxe et la WBC. Donc, si Ryan Garca le bat, l’Américain d’origine mexicaine pourrait catapulter sa carrière dans la cour des grands de la boxe.

Mais les aspirations de Garcia vont encore plus loin, puisque pense à partir de ce moment à monter sur le ring contre Davis, qui reste invaincu en 25 matchs.

“Je poursuis ce combat depuis si longtemps. Il sera toujours là. Je le chasse. rendra riche [Davis] [si pelea conmigo]. Et puis continuer ma belle carrière”, a terminé Ryan Garca pour TMZ.

Davis reviendrait provisoirement dans les dernières semaines de l’année et on ne sait pas si le combat chuterait de plus de 140 ou 135 livres. Ce qui est réel, c’est qu’Oscar de la Hoya a réitéré sur les réseaux sociaux qu’il y avait des discussions pour Josep Daz et Ryan Garca : “Je travaille Ryan Garca contre Jojo Daz sur DAZN pour la fin de l’année à Los Angeles. C’est le combat sur lequel j’essaie de travailler. Ryan Garca et Jojo Daz méritent les meilleurs adversaires“