Boxe: Ryan García confirme qu’il a quitté le combat contre Fortuna en raison de la dépression

Ryan Garcia souffre de dépression et a donc annulé son combat AP

Le boxeur mexicain américain, Ryan Garca, allait exposer son titre WBC le 9 juillet au dominicain Javier Fortuna, mais c’est Ryan lui-même qui a annulé le combat en raison de problèmes de dépression et d’anxiété.

Par le biais de son compte Instagram, il a annoncé qu’il prendrait du temps pour s’occuper de ses problèmes de santé, c’est pourquoi il se retire de ce concours. «Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, je souffre de dépression et d’anxiété depuis un certain temps et je l’ai surmonté plusieurs fois, mais j’ai besoin d’un peu de temps libre et j’ai finalement choisi d’obtenir de l’aide pour ma santé mentale », a écrit Garcia sur Instagram.

“Merci à tous pour le soutien et à toutes les personnes qui m’ont regardé”, il a écrit.

Auparavant, Garcia avait dit de ne pas se battre cette fois en raison de problèmes de santé mais n’avait pas précisé ce qu’ils étaient. Après cette nouvelle, c’était le promoteur de Fortuna, Sampson Lewkowicz a déclaré que c’était le président de Golden Boy qui lui avait donné plus de détails sur la retraite de Garcia.

Le 13 avril dernier, ils avaient confirmé que le 9 juillet 2021, ce combat allait avoir lieu mais maintenant il est suspendu. Le gagnant de ce concours devait être le prochain challenger officiel obligatoire du champion du monde Devin Haney.