Boxe : Ryan García confirme son retour sur le ring après son absence pour dépression

Le boxeur de 22 ans était le champion WBC des poids légers début 2021 / AP

Ryan Garca a annoncé qu’il reviendrait sur le ring pour octobre 2021 via une publication Instagram. A noter que le jeune boxeur de 22 ans avait déclaré en avril dernier qu’il ne combattrait pas Javier Fortuna en raison de problèmes de santé. À l’époque, il expliquait que Il a préféré prioriser sa santé personnelle et son bien-être avant de monter sur le tapis, mais je n’ai pas cherché quel était le problème.

Garca a le vent en poupe au sein de la box professionnelle avec 21 combats sans défaite, dont 18 par élimination directe, avant même de prendre sa retraite provisoire, il détenait le titre intérimaire des poids légers du World Boxing Council. Alors les fans et la presse spécialisée attendaient le retour d’une des promesses du sport des poings. À travers le commentaire de la publication : “Je reviens en octobre… je m’amuse, ça fait longtemps mais ça vaudra la peine d’attendre…”

Un mois après l’annonce qu’il ne combattrait plus tant qu’il n’était pas dans une condition optimale, il a repris l’entraînement, alors que quelques semaines auparavant, il reconnaissait qu’il vivait dans l’anxiété et la dépression. “Merci à tous ceux qui montrent votre soutien ! Avec l’aide de mon équipe de soutien et de ma famille, j’avance. Je ne saurai jamais pourquoi l’anxiété et la dépression m’ont frappé comme un camion et pourquoi je suis toujours en convalescence. Mais j’essaie de régler les problèmes que j’ai ! Ce sac est mon angoisse et je balance avec toute mon intention de le détruire !!”, écrivait Garcia sur Instagram à la mi-mai de cette 2021.

Il n’y a pas encore d’informations exactes sur le combat que Garcia viserait, mais le dernier combat professionnel qu’il a eu a eu lieu en janvier de cette année lorsque a battu Luke Campbell avec un KO qui signifiait prendre la ceinture intérimaire pour sa catégorie. À un moment donné, les médias l’ont lié à un possible combat avec Manny Pacquiao et même Georvanta Davis, mais le WBC l’a obligé à affronter Fortuna se battre pour le championnat des poids légers.

En plus des mots qu’il a mis sur son profil Instagram, le message était accompagné d’une vidéo dans laquelle il s’entraîne, en frappant une poire de boxe. La vidéo de son comeback enregistre déjà plus de 1,3 million de vues dans l’un des grands comebacks de la boxe de l’année.