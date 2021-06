Boxe: Ryan Garcia met en garde contre son retour: « Je suis de retour et je suis plus faim que jamais »

Ryan Garcia promet de revenir plus fort. .

L’excampen intérim light du CMB, Ryan Garcia est de retour à la formation et dans leurs réseaux sociaux comme après surmonter les problèmes de santé mentale, et vous êtes prêt à vous battre.

Garcia a été hors de l’anneau depuis Janvier quand il a gagné la chance Campbell et quand il était sur le point de défendre le sceptre Javier Fortuna avant sa retraite la lutte contre l’anxiété et la dépression.

Au bout d’un mois disparu, Le roi se tourna vers les réseaux qui promettaient d’être prêt et plus fort que jamais pour retrouver sa place en boxe.

« Quoi qu’il arrive, je peux me battre et je vais tout donner le meilleur combat pour l’observation du monde. Je deviens une autre personne sur le ring et j’aime ms. S mes problèmes pblicos ont été faites, mais je suis toujours un combattant. Mme boxe faim jamais, il est ma vie et je suis prêt à se battre, Je les aime pour me soutenir dans ce moment étrange, mais je suis prêt à commencer la formation et de leur donner la valeur de leur argent ».

Dans un autre message, Garcia mentionne aussi que ce n’était pas un seul instant ce que Vivi et même vous donner ses rivaux que JAMS passer par là.

« Pour en revenir bientôt. La douleur m’a rendu plus fort, je prie pour que mes ennemis ne vont pas à travers ce que je pas ».