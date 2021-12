Boxe : Ryan Garcia parle de sa santé mentale en 2021 : « Je ne savais pas si je voulais vivre plus longtemps »

Ryan Garcia parle de sa santé mentale. .

Ryan Garcia a fait irruption en 2021 avec une victoire sur Luke Campbell pour décrocher le titre intérimaire des poids légers et quand cela promet d’être l’une des années les plus brillantes pour le jeune combattant, tout s’est effondré à cause de sa santé mentale et de ses blessures.

Le combattant américain a perdu les combats à JAvier Fortuna et Joseph ‘JoJo’ Daz, Il est le dernier à cause d’une blessure à la main, mais la principale raison pour laquelle il n’est plus revenu sur le ring était les problèmes de santé mentale auxquels il a dû faire face, qui ont atteint un point très bas.

« J’ai traversé une année difficile. Tout s’est effondré sur moi mentalement. Ce fut une période difficile de ma vie. Il faisait très noir, il faisait très noir. Jusqu’à présent [donde] Je ne savais pas si je voulais vivre plus longtemps. J’ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet tout au long de l’année », a-t-il déclaré dans une interview avec ESPN.

Il faisait très noir, il faisait très noir. Au point que je ne savais pas si je voulais vivre plus longtemps »

Avec tout ça derrière, Ryan dit qu’il est prêt à revenir en arrière et défier les meilleurs combattants de sa division comme c’est le cas de Gervonta Davis, Isaac ‘Pitbull’ Cruz ou George Kambosos, boxeurs que vous avez défiés sur les réseaux sociaux.

« Je suis de retour sur la route et je ne laisserai rien de ce que tous ces gens disent sortir du ring, essayer d’attaquer mon personnage. Et qui je suis en tant que combattant. Je ne laisserai rien de tout cela m’atteindre. »

Bien qu’il n’ait pas de combat convenu, Pitbull pourrait être son premier combat du 2022 pour redevenir l’un des candidats au titre.