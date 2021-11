Boxe : Ryan Garcia répond aux critiques pour son absence sur le ring : « Qui combat plus de deux fois par an »

Ryan Garcia répond aux critiques pour son manque d’activité. .

Le combattant américain, Ryan Garcia est toujours en convalescence après avoir subi une blessure dans la main qui l’a emmené à la chirurgie et annuler son combat avant Joseph Daz, donc en 2021 il ne combattra plus.

Beaucoup l’ont critiqué, même Canelo lvarez, qui a assuré être distrait en dehors du ring avec leurs affaires sur les réseaux sociaux. En plus de ne pas pouvoir se battre à nouveau pour opter pour les ceintures légères.

Compte tenu de cela, Ryan s’est servi des réseaux sociaux pour se défendre et a affirmé qu’aucun combattant, À l’exception de Canelo, il monte sur le ring plus de deux fois par an.

« Je sais que je n’ai combattu qu’une fois cette année, Mais si quelqu’un peut me parler de mes camarades qui ont combattu plus de deux fois, faites-le moi savoir », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Je sais que je n’ai combattu qu’une seule fois cette année, mais si quelqu’un peut me parler de mes pairs qui ont combattu plus de deux fois, faites le moi savoir ?? ? RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 12 novembre 2021

Le combattant est dans son processus de récupération et Il est désormais à la recherche de son prochain rival pour 2022.