Boxe: Ryan García reprend l’entraînement après ses problèmes de dépression

Ryan Garca retourne à l’entraînement. .

Après avoir abandonné le combat contre Javier Fortuna en raison de problèmes de dépression, Ryan Garca a repris l’entraînement ce mercredi et l’a révélé sur son compte Instagram.

“Merci à tous ceux qui montrent votre soutien! Avec l’aide de mon équipe de soutien et de ma famille, j’avance. Je ne saurai jamais pourquoi l’anxiété et la dépression m’ont frappé comme un camion et pourquoi je suis toujours en convalescence. Mais j’essaie de gérer les problèmes que j’ai! Ce sac est mon anxiété et je me balance avec toute mon intention de le détruire !! », a écrit le combattant.

Avec le message, Ryan a ajouté une vidéo dans laquelle on le voit s’entraîner calmement et jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation sur l’opportunité de reprendre le combat contre Fortuna.