Boxe : Ryan Garcia sur les critiques de Canelo : « J’ai eu une année difficile, je ne prends rien personnellement »

Ryan Garca nie qu’il y ait des problèmes avec Canelo lvarez. . images

Les Les critiques de Canelo lvarez à l’encontre de Ryan Garcia sont parvenues aux oreilles du combattant américano-mexicain. Le joueur de 23 ans a répondu aux commentaires du multichampion, qui Il a assuré avoir accepté les indications dans le bon sens et a rejeté qu’il y avait des problèmes au sein de l’équipe Canelo.

« Je comprends d’où ça vient. C’est toujours de l’amour. Je ne prends rien de personnel. Je sais juste que j’ai eu une année difficile. Mais je suis complètement rétabli mentalement » ; ‘King Ryan’ a souligné dans BoxingScene les mots de la couverture.

Garça était également clair en commentant que chercher à former un héritage important dans la division poids léger pour l’année suivante : « Quand je reviens avec ça (après une opération du poignet) Cela passera par la tête de tous ceux qui ont dit que je ne suis pas discipliné, ou quoi que ce soit. Je vais droit vers eux. Je vais endormir tout le monde », a-t-il ajouté.

La cannelle a souligné que Ryan n’a pas été concentré cent pour cent et a laissé entendre que son talent n’a pas été suffisamment exploité : « Il est très talentueux.Mais pour moi, à mes yeux, il perd beaucoup de temps et perd son talent. Je le regarde et je ne le vois pas comme dévoué à 100% et, pour nous, c’est un mauvais signe », a-t-il déclaré.

Cependant, les dictons du meilleur livre pour livre tombaient bien au sein de l’équipe. Même Eddy Reynoso a soutenu les déclarations et a précisé qu’il n’y avait aucune différence entre les deux. « Sal corrige certaines choses qu’il fait mal, le conseille sur sa technique de boxe, mais attention quand quelqu’un vous critique… et Si cette personne réussit comme Sal, qui est le meilleur combattant du monde, il le prendra comme un compliment. »