Boxe : Sandor Martn surprend à Fresno en remportant Mikey Garcia

Les barcelonais Sandor Martin a joué un exploit à Fresno (Californie) en battant la star, ancienne championne du monde en quatre pesos, Mikey Garcia.

« Maintenant, le monde entier connaît déjà mon nom : Sandor Martin Merci à tous pour les bons voeux ! Les rêves deviennent réalité« , a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

J’ai dit que j’allais le faire et je l’ai fait ! Maintenant, le monde entier connaît déjà mon nom : Sandor Martin Merci à tous pour les bons voeux ! Les rêves deviennent réalité. pic.twitter.com/9BNmznC3Jd ? Sandor Martin (@sandormartin) 17 octobre 2021

L’Américain, après une période d’inactivité, est venu préparer à nouveau son assaut sur la Coupe du monde contre un rival théoriquement gagnable, mais l’ancien champion d’Europe, ci-dessous dans les paris, a donné la surprise et avec une manie de boxe élégante et rapide à García et il l’a vaincu avec justice.

Martn est sorti en contrôlant le Californien avec sa main avancée et l’empêchant d’entrer dans la distance où les poings de l’Américain font mal.

Malgré quelques volées de Garcia, l’Espagnol est passé de moins en plus, avec des mains et des jambes rapides, de l’anticipation et de bons mouvements. Au fur et à mesure que Sandor Martin s’améliorait, le combattant local était à court d’idées, qui a vu ses chances diminuer car il ne pouvait pas trouver de cible fixe pour son puissant coup de poing.

Lors des derniers tours, la bonne défense de Sandor était liée à des contre-coups précis qui sous-tendaient la victoire.

A l’issue des dix manches, les juges californiens ont été justes et ont donné la victoire aux points à l’Espagnoll. Bien que l’un ait vu une égalité à 95, les deux autres ont vu 97-93 pour le Catalan.

Un triomphe historique pour Sandor Martin, avec une victoire inoubliable contre une star mondiale comme Mikey Garcia.

Comme déclaré à la fin du combat Sandor Martn, Il ne lui refuse pas la revanche, mais il préfère se concentrer sur son super poids léger, car ce combat a été convenu dans le haut niveau du wlter.

Désormais, les organisations mondiales devront classer l’Espagnol très haut pour qu’il ait une chance de décrocher le titre mondial dans quelques mois.