Boxe: Saunders laisse entendre que le combat contre ‘Canelo’ Álvarez pourrait “être déjà organisé”

Moins d’un mois avant le combat entre Billy Joe Saunders et ‘Canelo’ Álvarez, le combattant britannique, dans une interview pour iFL TV, a laissé entendre que le match pourrait être organisé. Certaines déclarations qui viennent après que le promoteur Eddie Hearn a révélé ses plans pour un combat dans lequel Álvarez affrontera Caleb Plant pour unifier les titres de 168 livres, en supposant que le Mexicain sera victorieux dans la lutte contre “ Superb ”. “Quand les gens font d’autres plans avant que ce plan ne soit réalisé, c’est à cause de certaines choses.” “Peut-être que le combat est déjà fixé et que les résultats sont déjà prédisposés. Nous savons qu’il y a beaucoup de corruption dans la boxe, donc deux choses: soit les résultats de ce combat sont déjà fixés, soit les dés seront lancés équitablement pour tout le monde.”il ajouta.

En outre, les Britanniques ont également déclaré que le combat aura un juge mexicain et aucun anglais. “Je ne suis pas encore allé au fond des choses, mais je veux que quelqu’un me l’explique, mais pour commencer, ce n’est pas acceptable, ce n’est pas un tribunal égal, n’est-ce pas? Soyons justes, j’ai gardé calme, mais je ne suis pas aveugle. », a-t-il condamné.