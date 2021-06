Boxe : scar de La Hoya défie Floyd Mayweather pour une revanche

Oscar de la Hoya appelle Floyd Mayweather pour une revanche. . images

cicatrice de la hoya retour sur le ring pour affronter Vitor Belfort le 11 septembre dans un match d’exhibition. Et bien que le combat n’ait pas encore eu lieu, le “Golden Boy” veut continuer à voir grand et il espère finaliser un match revanche contre Floyd Mayweather dans les prochains mois.

L’ancien champion mexicain américain a récemment avoué à DAZN son désir de mettre des gants contre l’un des rivaux les plus transcendants qu’il ait jamais eu. De La Hoya a souligné qu’il défierait Mayweather une fois qu’il aurait terminé une réparation de deux spectacles.

“Je veux faire le plus grand retour de l’histoire de la boxe. Je veux avoir deux de ces combats et dans le troisième je veux appeler Floyd Mayweather. Il veut encore prouver quelque chose en boxe et me préparer » ; a souligné l’ancien champion des poids super welters.

Cependant, De La Hoya semble être intéressé par un duel officiel plutôt qu’une exposition contre ‘Money’. Quelque chose que Ce n’est pas dans les plans de Mayweather, car il a dit qu’il n’irait qu’en costume de démonstration : « Si je me sens bien dans les deux prochains combats, je l’appellerai » ; a commenté le vétéran de 48 ans.

La seule fois Scar de la Hoya a affronté Mayweahter en 2007 pour la couronne des super poids welters WBC. La victoire est revenue à « Argent » par décision partagée et on se souvient du duel en raison de l’entrée controversée qui mettait en vedette l’ancien meilleur livre pour livre, où il est sorti portant les couleurs du drapeau mexicain.