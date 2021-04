Boxe: Scar de la Hoya espère revenir sur le ring … contre Floyd Mayweather!

Oscar de la Hoya veut affronter Floyd Mayweather.

cicatrice de la Hoya semble prêt à revenir sur le ring et s’assure que vous recherchez un se bat contre l’invaincu Floyd Mayweather. Cependant, ce combat est encore loin d’avoir lieu selon ce que Chris Mannix a évoqué dans une interview pour Boxeo DAZN.

«Je m’entraîne depuis un bon moment, et je suis arrivé l’autre jour, et je ne savais pas que c’était si bon? … J’ai oublié à quel point c’était bon.. Il y a quelque chose, ah, je veux continuer à me battre, continuer à m’entraîner. Je veux voir comment mon corps se soutient. Nous savons tous qu’un combat contre Mayweather va être énorme. «

L’ancien boxeur a assuré que son retour a été inspiré par le combat de Mike Tyson alors qu’il retournait combattre Roy Jones Jr. « Je vais juste devoir écouter mon corps. Une chose qui m’a frappé, c’est que le président Biden Il a dit que nous allions ouvrir officiellement le 4 juillet. Peut-être que le 4 juillet pourrait être la date. », A-t-il affirmé.

La première fois que les deux boxeurs se sont vus, c’était en 2007, où Mayweather a remporté la victoire par décision partagée et a décroché le titre des super poids welter du World Boxing Council (WBC).