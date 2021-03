Boxe: Scar de la Hoya: « Je suis sûr que je travaillerai à nouveau avec Canelo lvarez »

Oscar de la Hoya ne ferme pas les portes pour travailler à nouveau avec Canelo lvarez. Images de .

L’année dernière, Sal ‘Canelo’ Lvarez a mis fin à sa relation de travail avec Golden Boy Promotions Et depuis, il a cherché des combats par lui-même avec le soutien d’Eddie Hearn. Cependant, malgré les différences de l’année dernière, Oscar de la Hoya rêve toujours de faire des événements main dans la main avec le tapato.

À travers une interview avec Ak et Barak SiriusXM, De La Hoya a réaffirmé qu’il n’avait aucune rancune contre Álvarez et l’a félicité pour la récente alliance qu’il a eue avec Hearn: «Cela me rend heureux qu’ils travaillent à long terme et je suis sûr qu’ils ont un accord avec Eddie Hearn. C’est une bonne nouvelle pour tout le monde, car tant que Canelo se bat, tout le monde de la boxe gagne. «

L’ancien boxeur a assuré que les possibilités pour lui et Canelo de travailler existent toujours et il espère le faire le plus tôt possible: « Je lui souhaite bonne chance (à Sal Álvarez). Je suis sûr que je travaillerai à nouveau avec lui, je n’ai aucun doute. Les gens pensent toujours que l’herbe est plus verte de l’autre côté. Nous verrons « ; mention.

En plus de son travail au sein d’événements sportifs, De La Hoya s’est entraîné pour avoir un combat d’exposition dans les prochains mois. Cependant, bien qu’il n’y ait pas de détails sur qui sera son adversaire, il espère améliorer ses qualités physiques pour revenir dans un ring de manière optimale.