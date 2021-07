Boxe : scar de la Hoya : “On ne joue pas à la boxe, ni à l’UFC ou quoi que ce soit, ce combat sera réel”

Oscar de la Hoya et Vitor Belfort vivent leur face à face.

cicatrice de la Hoya et Vitor Belfort se sont rencontrés pour la première fois avant leur match du 11 septembre au Staples Center de Los Angeles, lors d’une conférence de presse assez amicale entre les deux.

De la Hoya était respectueux de Belfort dans lequel être le combat de son retour au ringo depuis 2008 quand il a été vaincu par Manny Pacquiao. Alors que l’ancien champion de l’UFC disputera son premier match de boxe pour la première fois depuis 2006. et son retour au sport après sa retraite de l’UFC en 2018.

“Quand je vois Belfort, je vois ses yeux et je vois à quel point il est fier de son héritage, et je ressens aussi la même chose. Alors, je respecte ça. Et c’est pourquoi je peux dire en toute honnêteté que, oui, nous allons nous battre. Oui, soyez très amusant. Mais c’est ce que nous aimons faire, tu sais ? Et c’est ce qui nous anime, tu sais ? Alors, j’ai hâte. Je le suis vraiment », a déclaré de la Hoya.

Le combat sera un match sanctionné par le California State Athletic Commission, tout cela parce que De La Hoya et Belfort Ils veulent un match en dehors du spectacle et du spectacle.

“Ce n’est pas un jeu. Nous ne jouons pas à la boxe. Nous ne jouons pas à l’UFC. Nous ne jouons pas au MMA.. J’ai littéralement dit : ‘Écoutez, si nous voulons faire ça, faisons-le pour de vrai.’ Ne faisons pas cette chanson et dansons. Ne faisons pas ces expositions, tu sais, dont on se lasse.’ C’est la vraie chose. Et, vous savez, le fait que Belfort se sente bien, je veux dire, regardez-le. Je me sens incroyable. Je me sens littéralement mieux que jamais. Et le fait que nous soyons tous les deux d’accord pour dire que c’est un vrai combat, c’est très amusant.”

@vitorbelfort nous rappelle que ce n’est pas danser avec les stars, c’est se battre avec les stars. Sois prêt! #DelaHoyaBelfort est disponible MAINTENANT EN PRE-COMMANDE ! Commandez #TrillerFightClub sur #FITE : https://t.co/1YRsdNIJ9kpic.twitter.com/EryB7E8h0k ? FITE (@FiteTV) 27 juillet 2021

Enfin, De La Hoya a déclaré que ce n’était que la première étape pour affronter à nouveau de grands noms et qu’il avait en tête Canelo Álvarez et Floyd Mayweather.

« Oui, est-ce que je veux combattre à nouveau Floyd ? Absolument. Je veux combattre ‘Canelo’ [lvarez]? Pourquoi pas? S’ils m’assomment, ils m’assomment. Au moins, c’était un combat amusant. C’est mon état d’esprit.”