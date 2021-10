Boxe: Scar de La Hoya pense que Tefimo López battra Ryan Garca

De la Hoya a celui qui peut battre King Ry. .

L’ex-boxeur et promoteur de combat, cicatrice de la hoya, il a assuré que le actuel champion poids léger WBO, IBF et WBA, Tefimo Lpez, gagnera dans une éventuelle confrontation contre l’un des boxeurs vedettes de son promoteur, Ryan Garca.

« Tefimo a plus d’expérienceDe La Hoya a fait valoir le champion invaincu Lpez a conquis les ceintures de trois associations mondiales de boxe après avoir battu Vasyl Lomachenko par décision unanime en octobre de l’année dernière, ce qui a amené le boxeur à « un autre niveau ».

« Si le combat a lieu aujourd’hui, il faudra que j’aille avec Tefimo », a déclaré le fondateur de Golden Boy Promotions.

De son côté, Ryan Garca, également invaincu, a battu Luke Campbell en janvier de cette année par KO et a planifié un affrontement contre un autre des membres du promoteur Golden Boy, Joseph Daz, pour cet automne.

Cependant, « oui Ryan [Garca] combattez-le dans un an et gagnez de l’expérience « , a ajouté De la Hoya, » il a l’habileté et le talent pour le battre. « . L’ancien boxeur a admis que les deux combattants pouvaient faire une trilogie seuls et créer « des combats incroyables pour nous en boxe ».