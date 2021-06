Boxe : Scar de la Hoya se dispute avec Canelo lvarez : “Ce mec fait tout de travers”

Oscar de la Hoyan continue avec la série de commentaires contre Canelo lvarez. . images

cicatrice de la hoya continue avec la série de critiques de Sal ‘Canelo’ lvarez. L’ancien promoteur de la couverture a lancé une série de commentaires sur les réseaux sociaux ; où a attaqué la technique du combattant et l’a accusé d’avoir éludé les combats afin de ne pas compromettre son record de victoires.

Lors d’une vidéo où Canelo instruit le jeune boxeur Dylan ‘La Amenaza’ Capetillo, De La Hoya n’est pas resté les bras croisés et a fait un commentaire sévère au meilleur livre pour livre: “S’il vous plaît, ce gars fait tout de travers.“; a-t-il assuré.

« La tête haute quand il lance des crochets. Sur les talons, les pieds à plat.Quoi d’autre ? Oh ouais, évitez Charlo “; a ajouté l’ancien combattant. Et bien qu’il s’extasie sur Jermell Charlo, actuellement le seul de la famille qui pourrait lui faire face à cause du poids serait son frère Jermall; qui est dans la catégorie des poids moyens.

Après lvarez a été franc sur les différences qu’il avait avec De La Hoya il y a des années, le visage de « Golden Boy Promotions » Il a contre-attaqué en disant que Canelo n’avait pas gagné assez depuis la fin de leur contrat. Il a également souligné qu’il préférait responsabiliser Ryan Garcia, qui vise à être la prochaine grande star.

Le commentaire d’Oscar de la Hoya est parvenu à Sal, qui a insisté sur les propos tenus par le promoteur : “Fais-moi une faveur et va te faire foutre” ; a écrit le meilleur livre pour livre.