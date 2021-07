Boxe: Sergey Kovalev défie Canelo Álvarez pour un match revanche: “Je suis prêt à me battre gratuitement”

Kovalev défie Saúl Álvarez et demande une revanche chez les mi-lourds. . images

Àprès de deux ans après avoir été éliminé contre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Sergey Kovalev est de retour pour défier le combattant mexicain. Le Russe a défié le champion mexicain des super-moyens sur les réseaux sociaux pour avoir une revanche.

À travers un post sur son compte Instagram, l’ancien champion des poids mi-lourds a déclaré prêt à faire un nouveau combat contre Canelo et il a affirmé que cette fois il pouvait le battre sans complications majeures. Kovalev n’a plus eu d’affrontement depuis qu’il s’est retrouvé sur la toile et a perdu le sceptre face à Guadalajara, il espère donc relancer sa carrière à 38 ans.

“Je vais être honnête avec toi et Ayons une revanche si vous êtes le vrai champion et que vous voulez approuver que vous êtes le meilleur boxeur du monde. Pour moi, c’est le combat le plus motivant de ma vie et de ma carrière de boxeur. Et je suis sûr que j’obtiendrai la victoire sur vous”, a détaillé le Russe.

Il a également affirmé qu’il n’était pas intéressé par un grand accord économique, il n’aurait donc aucun problème à monter sur le ring : “En ce moment, vous avez beaucoup d’options de combattants qui veulent vous combattre pour beaucoup d’argent. Mais je suis prêt à combattez dans notre revanche gratuitement uniquement pour approuver que vous m’avez attrapé alors que je n’étais pas dans ma meilleure condition », a ajouté le combattant avec un dossier de 34-4-1 en tant que professionnel.

Au cours des derniers jours, des rapports ont indiqué que le duel contre Caleb Plant pour l’unification des titres des super-moyens a rencontré des complications dans les négociations. Face à cette situation, les boxeurs commencent déjà à lever la main et Kovalev attend une réponse positive d’Álvarez.