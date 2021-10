Boxe: Shakur Stevenson remporte le titre des super poids plume et appelle immédiatement Scar Valdez pour le combat d’unification

Shakur Stevenson défie Oscar Valdez pour l’unification des sceptres. .

Shakur Stevenson n’a pas perdu de temps après avoir remporté le titre des super poids plume de l’OMB avant Jamel Herring, et c’est qu’une fois couronné a appelé Scar Valdez à un combat pour l’unification de la division.

Stevenson a gagné par KO de Jamel au 10e round, pour être le champion du monde des deux poids avec seulement 24 ans, mais contrairement à vouloir Reste appelé Valdez, qui tient le sceptre WBC pour se battre, affirmant que le Mexicain a refusé d’accepter le combat.

« Il ne reste qu’un combat. C’est le plus gros combat à la fin de la journée. Oscar (Valdez) ne peut pas continuer à esquiver. Il est temps pour lui de se battre. Il n’y a rien d’autre à espérer. La division des 130 livres doit s’unifier. Allons s’en approprier. Je veux être une superstar du sport. Je suis là pour durer. Je prends mon travail très au sérieux. Je suis discipliné. »

Le combattant américain a parlé de sa victoire et a affirmé qu’il était concentré sur la victoire depuis le début. premier tour pour éteindre la critique.

« Je voulais dominer. Et je domine tous mes combats, et rien ne va changer avec qui que ce soit devant moi. Je me fiche de qui c’est. C’est ce à quoi il pensait dans le combat. Je pensais, ‘Je ne vais pas en arrière.’

VOUS NE POUVEZ PAS CONTINUER DE COUPER !! @ShakurStevenson a appelé Oscar Valdez après avoir empêché Jamel Herring d’être couronné champion WBO des super-plumes. Qui soutenez-vous si Stevenson et Valdez s’affrontent ? pic.twitter.com/sDuZFeKDe0 ? Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 24 octobre 2021