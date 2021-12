Boxe : « Tefimo Lpez a de la chance de ne pas être mort après le combat contre Kambosos »

Tefimo López a lutté contre des complications médicales et a mis sa vie en danger. . images

Tefimo López mettre sa vie en danger lors du combat contre George Kambosos Avant le combat, l’ancien champion avait présenté des problèmes de santé, mais craignant que la défense ne soit annulée, il n’a pas voulu alerter les médecins ; à présent le personnel de santé qui l’a soigné après le combat assure qu’il a de la chance de rester en vie.

Lors d’un entretien avec ESPN, Le Dr Peter Constantino a parlé des problèmes présentés par le Hondurien. Il a également précisé que López était confronté à un grave problème après avoir décidé de poursuivre le procès.

« Il a de la chance, il n’est pas mort. Je veux dire, très chanceux » ; clarifier. Après le combat, le catracho s’est rendu à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un pneumomédiastin, qui consiste en la présence d’air dans l’espace entre la poitrine, les poumons et autour du cœur, appelé médiastin.

C’est avant la pesée que Lpez a commencé à avoir du mal à respirer et à gonfler la région du cou. Bien que le boxeur ait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un symptôme lié à l’asthme, il s’agissait d’un problème plus grave. En plus de cela, j’avais du mal à respirer avec le temps. Et les symptômes étaient pires le jour de la bagarre.

Après s’être engagé, Tofimo s’est rendu à l’hôpital, où il a réalisé à quel point la situation était grave. Le Dr Linda Dahl a également ajouté des détails à la situation présentée par la jeune femme de 24 ans.

« Comment il respirait, je ne peux même pas vous l’expliquer. C’est comme si quelqu’un mettait un ensemble de poids de 300 livres autour de sa poitrine. L’air entourait sa paroi thoracique, son cœur et son cou, des endroits où l’air n’est pas censé être. Bien sûr, il aurait pu mourir. C’est comme ça que je me suis battu », a-t-il ajouté.

Peu de temps après, Lpez a partagé un message sur les réseaux sociaux où il a remercié ses abonnés pour leur soutien. Il a également souligné qu’il avait mis sa vie en danger après être entré sur le ring dans ces conditions. Maintenant, il se concentre sur la récupération des blessures qu’il a subies et se concentre sur l’année à venir pour être à nouveau champion.