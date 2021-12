Boxe : Tefimo Lpez déchaîne la polémique après sa défaite face à Kambosos : « J’ai gagné le combat et tout le monde le sait »

Tefimo Lpez remet en cause la victoire de George Kambosos sur les cartes. . images

Tefimo López dit adieu aux ceintures légères après être tombé samedi devant George Kambosos. Le boxeur hondurien était mécontent de la décision des juges et n’a pas tardé à questionner le nouveau champion.

En un court règne, à peine un an, Lopez n’a pas pu rendre sa première défense efficace et s’est soldé par un coup sûr pour ‘The Takeover’. Bien que la plupart des experts n’aient vu que le score à New York, le combattant de 24 ans a montré son mécontentement envers les juges.

« Gan ce soir, tout le monde le sait. Le référent a levé la main. J’ai gagné ce soir. Je me fiche de ce que disent les autres. J’ai gagné ce soir. À la fin de la journée où j’ai été ici, je l’ai », a-t-il déclaré dans les microphones de DAZN.

Même le catracho a déclaré qu’il avait pris au moins 10 rounds dans le combat : « Je sais ce que c’est. Je sais comment ces gens travaillent. L’arbitre savait qu’il avait gagné ce soir. Tout le monde savait que j’avais gagné ce soir et je suis reconnaissant. Je ne pense pas que ce fut un combat serré du tout. Au final, il a marqué 10-2. Je ne suis pas un mauvais perdant. Je prends mes victoires comme je prends mes pertes », a-t-il ajouté.

Malgré les souhaits de Lpez de se venger pour récupérer les sceptres, Il n’y a aucune clause pour sceller la deuxième bagarre avec le joueur de 26 ans. Compte tenu de cela, Kambosos peut librement choisir son prochain défi pour débuter dans sa première défense.