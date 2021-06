Boxe : Tefimo Lpez testé positif au COVID-19 et ne combat pas George Kambosos

in

Tefimo López est testé positif au coronavirus et son combat est annulé. PA

La combat entre Tefimo Lpez et George Kambosos n’aura pas lieu le samedi car le champion du monde testé positif au coronavirus, alors ton combat être reporté aux mois suivants de 2021.

Dans une interview, Ryan Kavanaugh de Thriller a déclaré à . que Tefimo avait subi un test PCR à Las Vegas où il a été testé positif après avoir présenté quelques symptômes.

« Tefimo Lpez présentait des symptômes du COVID-19, ce qui a été confirmé ce matin après un test. L’intégralité de la carte Triller Fight Club, y compris l’événement principal, est reportée au 14 août. Meilleurs voeux à Teofimo et sa famille, nous espérons qu’ils s’amélioreront bientôt. On a hâte de voir cette bataille de brochets le 14 août. »

L’ensemble du panneau d’affichage passera au mois d’août, dans laquelle Jono Carroll mesurera Andy Vences, Michael Hunter vs Mike Wilson et pour le titre super moyen entre Franchon Crews et Elin Cederros.