Boxe : Tommy Fury insiste pour affronter Jake Paul : “Je vais lui montrer la différence de niveaux”

Tommy Fury veut se battre contre Jake Paul. @tommytntfury

Après la participation de Tommy Fury sur la sous-carte Showtime Pay-Per-View le 29 août De Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio, les Britanniques ont parlé de son rival et Il en a profité pour insister sur un combat contre le controversé Jake Paul.

“Je veux impressionner l’Amérique et faire connaître mon nom encore plus. Je ne vois que de l’enthousiasme dans ce combat et j’ai hâte d’y arriver et de tout comprendre. Depuis que je suis petit, je voyais Tyson pendant ses semaines de catch et je voyais tout. Maintenant c’est mon tour et je suis là sous les projecteurs et ce sera ma semaine de combat”, a déclaré Fury, qui fait face à Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor.

“Je suis là pour voler la vedette, éliminer ce crétin, puis nous pourrons passer à l’autre gars (Jake Paul) et l’assommer. Si j’ai une chance de mettre KO ce gars en 10 secondes, je le prendrai à deux mains car c’est le jeu de combat et je ne suis pas là pour jouer. Si Jake Paul court, il court, mais je suis là de faire un travail et s’il veut se battre, il peut se battre.”

De plus, l’Anglais veut montrer le niveau d’un boxeur professionnel à l’influenceur : “En marchant simplement jusqu’au ring, j’ai battu Jake Paul. L’homme n’est pas un combattant, c’est un YouTuber et je vais montrer la différence de niveau. entre combattants de MMA et boxeurs professionnels. »