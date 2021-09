Boxe : Tommy Fury : « Jake Paul ne savait pas à quel point la boxe était difficile, je ne pense pas qu’il retournera sur le ring.

Il ne renonce pas à la guerre des déclarations entre Fury et Jake Paul. / .

La guerre de déclarations entre les frères Paul et les Fury pas encore fini après le demi-frère du champion du monde du conseil mondial de boxe, Tommy Fury commentera Jake Paul à propos de sa récente victoire sur Tyron Woodley.

Jake Paul a battu l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley par décision partagée ce dimanche 29 août., la nuit même où Tommy Fury a vaincu Anthony Taylor, les deux combattants étaient donc sur la même carte.

Tommy Fury est convaincu que Jake Paul a atteint la fin de son aventure sur le ring comme il l’a dit : “Vous seriez surpris de le revoir sur le ring parce que je ne pense pas que Jake Paul ait beaucoup de couilles.” dans les mots que MMAFighting a repris.

Le boxeur a défié le youtubeur controversé à plusieurs reprises et après les victoires dans lesquelles les deux ont joué, Tommy Fury a anticipé la retraite que Paul ferait quelques heures plus tard.

“C’est évident. Ils lui ont posé des questions sur moi lors de l’entretien d’après-combat et il n’avait rien à dire. Il m’a fait face dans le couloir là-bas, il a fait sauter son équipe de 15-20 (de personnes) sur nous. Nous y étions. Nous étions prêts à nous battre là. Il est grand devant les caméras mais petit tout seul et Jake Paul a réalisé ce soir à quel point le sport de la boxe est difficile. Ils l’ont coupé avec un petit bang. Imaginez que si vous étiez touché, vous étiez renversé. Je ne sais pas si vous reverrez un jour Jake Paul sur le ring.”

“Je pense que nous l’avons tous vu ce soir, Jake Paul ne savait clairement pas à quel point la boxe était difficile. »Fury a commenté avant que Paul ne prenne sa retraite de la boxe professionnelle via Twitter avec un message disant “Mise à jour de statut : Boxeur à la retraite”.

Statut mis à jour : Boxeur à la retraite ? Jake Paul (@jakepaul) 30 août 2021

Il mit une bonne main droite à son oreille, chancela en arrière, J’ai traversé les cordes et j’ai pensé : ‘Oh, c’est un jeu un peu difficile, n’est-ce pas ? Je vais garder l’activité YouTube.’ Je pense que c’est ce que tu as vu ce soir. Il a fait un bon coup dans un ring et s’est effondré. Si Tyron avait poussé un peu plus fort pendant les rounds, Jake Paul s’en serait sorti Fureur terminée.