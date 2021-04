Boxe: Tommy Fury pourrait être le prochain adversaire de Jake Paul

Tommy Fury pourrait être le prochain adversaire auquel Jake Paul sera confronté @tommytntfury.

Tommy Fury, boxeur professionnel et frère de Tyson Fury, a déclaré que Il sera intéressé à se battre contre le youtubeur et boxeur, Jake Paul, car il a révélé qu’il y a des conversations entre les équipes de chacun.

Auparavant, Paul avait parlé à ESPN d’une possibilité de ce combat. “Je pense que ce sera un combat massif. Il s’est battu en uniforme médical pour bien paraître. Les gens diront la même chose de moi, mais J’ai combattu des gars qui ont remporté des records comme Ben Askren et AnEsonGib. Nos équipes parlent et essaient de trouver quelque chose. “dit Paul.

Maintenant, ce fut Fury qui répondit à Jake après ses déclarations. “Ne vous y trompez pas, je m’en fiche si mon nom est lié au sien car son nom ne m’est rien. Je suis un combattant, je suis un boxeur, alors, pourquoi est-ce que je me soucie d’un YouTuber? Cela n’entre pas dans mon monde. Donc, le fait qu’il soit venu dans mon monde, il crie et il veut m’insulter, montons sur le ring, faisons-le », a déclaré Tommy à talkSPORT Fight Night.

«Lui et moi avons eu le même nombre de combats. Je ne suis pas un grand olympien qui a remporté une médaille d’or et fait 50 000 combats amateurs. Sur le papier, nous sommes pareils, donc s’il veut être arrogant et continuer comme Floyd Mayweather, venez me battre.. Et si vous ne le faites pas, arrêtez d’utiliser le nom de Fury pour gagner en importance dans le monde de la boxe », a-t-il ajouté.

Frank Warren, le promoteur de Tommy, a confirmé qu’il y avait des discussions avec l’équipe de Jake Paul et il a dit qu’il souhaitait qu’un accord puisse être trouvé. Le dernier combat de Jake était contre Ben Askren le 17 avril dans lequel il a éliminé Askren avant le deuxième tour comme il l’avait promis.