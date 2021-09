Boxe : Tyron Woodley demande vengeance et Jake Paul lui met une condition : “Si vous aimez ‘I love Jake’ nous le signerons”

in

Tyron Woodley veut une revanche avec Jake Paul.

La le combat tant attendu ne pourrait pas se terminer autrement ce n’est pas avec la controverse. Les juges ont donné la victoire à Jake Paul sur Tyron Woodley par décision partagée, provoquant la fureur de l’ancien champion de l’UFC.

Dans son interview d’après-combat, Tyron était agacé par le juges qui ont décidé qu’il n’avait gagné qu’une seule manche.

“J’ai l’impression d’avoir gagné le combat, Je suis venu en pleine forme, j’ai réussi plusieurs coups, ça me fait rire qu’ils ne m’aient donné qu’un tour. Je veux me battre à nouveau, j’ai l’impression d’être dur et je l’ai frappé fort, il a juste touché mes gants. Il ne m’a pas touché.”

Round 2 quelqu’un? #PaulWoodleypic.twitter.com/xmMfQhAqz4 ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 30 août 2021

Les mots ont provoqué la fureur de Jake et Logan, qui ont répondu qu’il l’avait battu proprement et que tout ce qu’il disait était nul et qu’il gagnait tout l’argent qu’il voulait.

Tyron n’a rien gardé pour lui et a demandé une revanche, ce à quoi Jake a répondu : “Vous devez vous faire tatouer” J’aime Jake Paul “. Vous avez les combats, faisons-le une fois.”

L’élu lui a serré la main et ils ont accepté une revanche.