Boxe : Tyron Woodley : « Mayweather m’a dit que j’avais gagné le combat et que Jake allait avoir peur de moi.

Floyd Mayweather et Tyron Woodley partagent la même rivalité avec les frères Paul / @ DaveGrutman et @ShowtimeBoxing

Tyron Woodley, un ancien champion de l’UFC, a pris la parole après avoir combattu Jake Paul ce dimanche 29 août, etque lui a dit Floyd Mayweather après le match ? qui a perdu par décision partagée.

Floyd Mayweather Il est monté sur le ring en juin pour boxer contre le frère aîné de la famille Paul, Logan. Pour cette raison même, le boxeur a aidé Woodley pendant son entraînement précédent contre Jake Paul.

Tyron Woodley a frappé Jake pendant les huit rounds qu’ils avaient envisagés et parfois le youtuber a montré une faiblesse dans ses jambes, mais les juges ont décidé de donner la victoire à la célébrité Internet, mais Mayweather a vu le contraire selon Woodley.

“ [Mayweather] Il m’a dit qu’il sentait que j’avais gagné le combat. Il a dit: ‘Je savais que Jake allait avoir un peu peur de toi. Vous y êtes déjà allé avant ‘”,

Tyron a souligné lors d’une interview pour Ariel Helwani.

Woodley a continué : “Floyd n’aime pas ça quand je parle de techniques et de choses sur lesquelles nous travaillons. Il est très secret à ce sujet. Mais il y a des choses que j’ai vraiment bien faites et Il a dit que j’aurais dû faire plus, comme par exemple sortir le chercher”.

Même Mayweather aurait apprécié le travail de Woodley dans les octogones.

“Il m’a dit: «Vous avez été battu avec des gants de quatre onces et vous pouvez le prendre. Voyons comment il gère cela. Je ne l’ai pas tenu une seule fois, Je ne sais pas si j’ai eu le dos contre la corde une fois. Ensuite, tout ce que Floyd a dit s’est produit, “Woodley a terminé.

Après le combat les juges ont donné des tableaux de bord de 77-75, 78-74 et 75-77 pour Jake Paul en raison du fait qu’il avait théoriquement lancé plus de coups de poing du pouvoir, mais Woodley a déjà demandé une revanche même si la star d’Internet a déclaré qu’il avait d’abord pris sa retraite, de sorte que dans moins de 24 heures, il reviendrait avec l’idée de remonter sur le ring.