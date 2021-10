Boxe : Tyron Woodley tient son pari et se fait tatouer pour sceller le match revanche contre Jake Paul

in

Tyron Woodley tatoue « I Love Jake » pour accepter une revanche contre Jake Paul. . images

La Le match revanche entre Jake Paul et Tyron Woodley serait sur le point d’être finalisé. L’ancien champion de l’UFC a tenu son pari et tatoué pour faire le premier pas solide dans la négociation. Compte tenu de la stagnation qu’a connue un probable duel contre Tommy Fury, le deuxième procès avec Woodley pourrait être scellé.

A travers une image sur les réseaux sociaux,‘The Chosen One’ a révélé qu’il avait fait la première partie de l’accord oral. Après leur confrontation, « Problem Child » et Tyron avaient convenu que si le vétéran tatouait la phrase ‘I Love Jake’ ils pouvaient diriger le duel.

Après plusieurs semaines, où le combat semblait tomber car Woodley ne s’était pas fait tatouer, l’événement est enfin revenu au grand jour. Et à la surprise de beaucoup, l’endroit qu’il a choisi pour la phrase était le majeur de sa main gauche.

La photographie sur son compte Instagram a immédiatement fait sensation. De plus, « Chosen One » a lancé une phrase provocatrice envers le « youtuber » controversé, où il l’exhorta à sceller le combat au plus vite.

Avec curiosité, les tatouages ​​sur les doigts peuvent être effacés, en raison de la dureté de la peau et de l’usure de cette zone du corps. Woodley a donc pratiquement trouvé une échappatoire pour aborder un nouveau pay-per-view avec le frère de Logan. Tous deux espèrent se rencontrer à la fin de l’année.