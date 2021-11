Boxe : Tyson Fury a subi une opération de six heures après sa victoire sur Deontay Wilder

Tyson Fury s’est blessé après son combat avec Deontay Wilder. PA

Le trilogue de Tyson Fury et Deontay Wilder ont laissé un résultat historique pour le boxeur britannique, qui a conservé les sceptres poids lourds, bien que la victoire l’ait laissé plusieurs dégâts qui ont dû être réparés au bloc opératoire.

Fury s’est blessé aux bras et mains après le grand combat et a dû se faire opérer pour réparer ses coudes qui a duré six heures, comme l’a rapporté son père John Fury pour BT Sport.

« Tyson a été grièvement blessé lors de ce combat. Il était handicapé depuis le début. Ce n’était pas un match de boxe, n’est-ce pas ? Mon fils est le numéro un, une légende et je parle de lui depuis des centaines d’années. Il est sacrément bon et a ce désir ardent de ne jamais être vaincu. »

Tyson a été grièvement blessé lors de ce combat. Il était handicapé depuis le début. Ce n’était pas un match de boxe »

John Fury a raconté que son fils avait dû recevoir des injections de cortisone après le combat et que des mois plus tard, il a subi une intervention chirurgicale de six heures.

« Il a dû recevoir des injections [de cortisona] sur les deux coudes. Depuis, il a été opéré, six heures, toute la journée à l’hôpital à eux de gérer. Il avait des éperons osseux qu’il a dû retirer. »

Le père du La légende britannique racontait que Fury ressentait beaucoup de douleur pendant le combat et plus en lançant le jap, alors j’ai pensé que je ne pouvais pas continuer dans le combat.

« Il m’a dit par la suite : ‘Je ne pouvais pas boxer, je ne pouvais pas piquer. Si j’avais raté le jab, je me serais mis en mode boiteux et je n’aurais pas pu me battre. La douleur en lançant le jab était atroce, alors je me battais contre deux personnes : la douleur dans mon propre corps et en lui. Tout ce que nous pouvions faire était d’en faire une guerre, et je voulais gagner plus que lui.