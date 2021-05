Boxe: Tyson Fury accepte de combattre Wilder en juillet; Joshua affrontera Oleksandr Usyk

Tyson Fury respecterait la résolution d’affronter Deontay Wilder dans une trilogie. AP

En quelques heures, Le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour l’unification des poids lourds est passé d’une confirmation à une situation dans les limbes. La récente résolution en faveur de Deontay Wilder, forcerait le «Gypsy King» à réaliser d’abord une trilogie avant l’Américain, pour se concentrer plus tard sur le reste des titres.

Arbitrage C’est tombé comme un coup dur pour l’équipe de Fury, Le même que dans les dernières heures il se serait résigné à reporter le duel contre AJ pour se conformer à la défense de la ceinture WBC. En fait, Le promoteur de Tyson, Bob Arum, a déclaré qu’il y aurait déjà une date pour le troisième procès et qu’ils ne chercheront pas à négocier avec «The Bronze Bomber» pour qu’il laisse le chemin libre.

«Nous ne payons pas Wilder pour qu’il se retire. Mieux vaut s’en débarrasser. Nous pouvons faire Fury vs AJ pour novembre ou décembre “, a commenté Arum pour ESPN. Tout en assurant que Le combat entre Tyson et l’ancien champion sera réservé pour le 24 juillet à l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

Selon l’opinion du juge Daniel Weinstein, le troisième combat doit avoir lieu avant le 15 septembre. Et bien que les plans de ‘Gypsy King’ fussent en duel pour août contre Anthony, tout indique qu’il y aura un changement de plans.

Suite aux paroles d’Arum, le visage de Matchroom Boxing,Eddie Hearn a exprimé au public son mécontentement face à l’arbitrage et a jeté des fléchettes pour Bob Arum. Cependant, je détaille que vous avez déjà pensé un duel alternatif pour Joshua dans le cadre de ses défenses pour les ceintures IBF, WBO et WBA.

“L’équipe (de Fury), Bob Arum nous a dit que l’arbitrage ne sera pas un problème et que nous pouvons avancer avec ce combat (vs AJ). Ils avaient tort et cela dépend d’eux. C’est maintenant leur problème, nous espérons qu’ils pourront résoudre ce problème », a-t-il déclaré dans une vidéo.

Concernant la possibilité pour Anthony de mener sa bagarre en Arabie saoudite, il a déclaré: “Si Team Fury ne démarre pas d’ici la fin de cette semaine, nous n’aurons pas d’autre choix que de trouver un autre combat. Anthony Joshua veut se battre cet été, Oleksandr Usyk est obligatoire, nous avons deux ou trois autres options. “

Il est à noter qu’après le match revanche entre Fury et Wilder en février 2020, il y a une clause pour réaliser le trilogue cette même année; mais en raison de la pandémie, les plans se sont effondrés. Et bien que Tyson ait accepté le duel d’unification, il doit maintenant rencontrer un duel à Las Vegas.