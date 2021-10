Boxe : Tyson Fury affrontera Dillian Whyte en mars

Tyson Fury revient début mars. PA

La pluie de déclarations entre Tyson Fury et Dillian Whyte pourrait être juste le début pour préparer votre combat au mois de mars, tant que le combattant de D’origine jamaïcaine se remet de sa blessure.

Le co-promoteur de Fury, Bob Arum, a mentionné que, après que l’option d’affronter Anthony Joshua a été abandonnée après avoir perdu les titres contre Oleksandr Usyk, les vues sont fixées sur Whyte en mars.

« Si je devais deviner, je dirais que c’était probablement en mars. Dillian Whyte n’est pas l’obligatoire, et c’est ce que la WBC n’a pas fait. » a-t-il déclaré à Blood Sports TV.

Les chasseurs britanniques ont le combat obligatoire d’affronter Wallin pour le sceptre poids lourd par intérim, Mais cela ne l’empêchera pas de voir Fury en mars.

« Dillian Whyte a l’obligation de combattre Wallin, et on verra. Mais encore une fois, en mars, j’aimerais que Tyson Fury combatte au Royaume-Uni, et je pense qu’il sera parmi les adversaires. Dillian Whyte ou peut-être ce grand anglais, Joe Joyce. »