Boxe : Tyson Fury attaque Joshua : « Andy Ruiz n’a rien fait d’autre que manger des Snickers et l’assommer »

Tyson Fury ne respecte ni Andy Ruiz ni Anthony Joshua, dû au fait que démérit la condition physique des deux boxeurs, tout en affirmant que la technologie ne fait pas des champions du monde.

Le « The Gipsy King » a parlé à ses abonnés sur les réseaux sociaux dans une émission sur Instagram dans laquelle il a répondu à quelques questions, mais Ce qui ressort le plus, c’est la moquerie qu’il a faite contre le boxeur de sang mexicain et l’ancien champion unifié du lourd.

« En boxe, en informatique et la technologie que je ne pense pas fonctionnera. Quand tu regardes les gens comme Anthony Joshua qui suit toutes ces règles, des règles scientifiques, des chiffres sur un écran et tout ça. ET puis tu regardes Andy Ruiz qui n’a fait que manger des Snickers pendant les deux semaines complètes qu’il a eues et y est allé et l’a assommé (Anthony Joshua) « , a déclaré Tyson Fury, actuel roi des complets pour la WBC, la même organisation qui a demandé un combat obligatoire avec Dillian Whyte.

La rivalité entre Anthony Joshua et Fury est sur liste d’attente depuis plusieurs mois avant un éventuel combat, mais tout a été retardé par la suite. Oleksandr Usyk est apparu sur les lieux pour arracher les trois sceptres de la catégorie. Maintenant, Tyson Fury doit surmonter sa première confrontation obligatoire en 2022 et attendre le vainqueur du match revanche entre l’Ukrainien et Joshua.

« Ils ne sont probablement même pas allés pour le match revanche et je lui ai pris la distance. Il y a donc beaucoup à dire que tous les chiffres et tout ça, la science ne marche pas vraiment en boxe », a déclaré Tyson Fury, qui est apparu ces dernières semaines dans des séances d’entraînement dans le style de boxe classique des années soixante-dix. « Il y a beaucoup de combattants qui suggèrent que. Je ne fais aucune de ces bêtises avec les ordinateurs des chiffres sur un écran et tout ça. »

Tyson Fury, a nuancé ses propos en tentant de les justifier de sa propre personne : « Prenez-moi comme exemple. Je suis gros, je suis chauve, les gens disent que je ne suis pas en forme. Pourtant je gagne toujours. Alors évidemment, ça veut dire baiser tout le monde », a terminé Tyson Fury.