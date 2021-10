Boxe : Tyson Fury brise le silence sur Anthony Joshua : “Je n’aime pas combattre quelqu’un qui est au plus bas”

in

Tyson Fury se désintéresse d’Anthony Joshua. .

Après la défaite d’Anthony Joshua contre Usyk, où il a perdu sa ceinture de champion du monde complet, Tyson Fury a rompu le silence et, comme prévu, a perdu tout intérêt à affronter son compatriote.

“Je ne peux pas penser à ce qui s’est passé dans d’autres combats. Je ne peux penser qu’à moi. Je sais que c’est égoïste, mais c’est un jeu très égoïste dans lequel je suis. Alors, Je n’ai pas vraiment pensé à Usyk ou Joshua.”

“Une chose que je dirai, cependant, pendant que tout le monde écoute, c’est que Je n’ai aucun intérêt à frapper quelqu’un, vous savez, ou à donner un coup de pied à quelqu’un pendant qu’il est à terre. C’est pas mon style. J’aime m’énerver contre quelqu’un qui se débrouille bien, avec succès, au sommet du jeu », a déclaré le roi des gitans.

“Je n’aime pas m’embêter avec les gens qui sont déprimés et probablement au plus bas. et probablement mentalement instables ou malades, alors qu’ils ont perdu après un si long règne.”