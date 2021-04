Boxe: Tyson Fury défie Francis Ngannou et le champion UFC le rejette

Francis Ngannou n’exclut pas de combattre Fury mais il veut d’abord établir son héritage à l’UFC. Images de .

Tyson Fury cherche partout des matchs. Après son combat contre Anthoy Joshua est entré dans une phase d’incertitude, le champion WBC a tenté de provoquer plusieurs rivaux, l’un d’eux Francis Ngannou; bien que sans grand succès.

Le ‘Gypsy King’ a publié une vidéo, sur les réseaux sociaux, où a invité le champion poids lourd de l’UFC à se battre: «C’est un message pour Francis Ngannou et les gars de l’UFC. Si vous voulez un peu de ce pouvoir de Gypsy King, je vous le donnerai. N’importe quand, n’importe où, si vous voulez une partie de cet argent, vous savez où aller et le trouver », commenta Fury.

. @ francis_ngannou @ ufcpic.twitter.com / oGQX8d5DtT ? TYSON FURY (@Tyson_Fury) 29 avril 2021

Cependant, malgré le fait que le Camerounais n’ait pas exclu de s’aventurer dans la boxe, «The Predator» a décidé d’exclure la possibilité d’affronter les Britanniques à court terme. De plus, il a statué qu’il cherchait à faire de sa défense la première place en tant que champion de la division.

“Je m’occuperai de Jones d’abord et ensuite j’irai avec Fury plus tard”; a mentionné Francis sur Twitter. Bien que l’on ne sache pas encore qui sera le rival de l’Africain; depuis que “ Bones ” a eu une relation tendue avec la société et le président de Dana White a fait pression pour une confrontation contre Derrick Lewis et même une trilogie contre Stipe Miocic.

Je vais m’occuper de @JonnyBones d’abord, puis après @Tyson_Fury ? Francis Ngannou (@francis_ngannou) 29 avril 2021

Pendant ce temps, Eddie Hearn a exprimé son souhait de pouvoir encore mener la bagarre qui unifierait titres poids lourds en Arabie Saoudite.