Boxe : Tyson Fury et sa guerre avec la BBC : « Il ne me laissera jamais gagner, même si je mets KO King Kong »

Tyson Fury n’ira pas au gala de la BBC et sera en Floride, .

La la guerre entre Tyson Fury et la BBC vient de loin, et en fait l’année dernière il y avait déjà eu un épisode similaire à celui-ci. Le fait est que ‘Gypsy King’ a déclaré qu’il n’était pas disposé à participer aux prix BBC Sports Personality of the Year à livrer le dimanche.

Le champion du monde des poids lourds WBC a été inclus dans la liste restreinte des six nominés plus tôt cette semaine, bien qu’il ait déjà menacé de poursuites judiciaires s’il entrait dans la liste. « La BBC ne me laissera jamais gagner, même si j’élimine King Kong », a déclaré Fury au Daily Mail.

L’homme de Manchester a insisté aujourd’hui sur le fait qu’il ne veut rien savoir de la chaîne publique britannique : « Détendez-vous sous le soleil de Floride pendant que la BBC continue ses récompenses En hiver. Même s’ils voulaient me remettre un autre prix spécial, comme ils l’ont fait une fois, je ne ferai pas un autre discours pour eux. »

Sa nomination en 2021 est due à sa victoire par KO sur Deontay Wilder dans ce que de nombreux fans considèrent comme l’un des plus grands combats de poids lourds de l’histoire récente. Fury a concouru pour le prix BBC avec Emma Raducanu, Adam Peaty, Tom Daley, Raheem Sterling et Dame Sarah Storey. Radaucanu est le favori pour le prix après avoir remporté l’US Open en septembre.